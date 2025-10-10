Pobladores del Valle de Cinto en la provincia Jorge Basadre, en la región de Tacna, informaron que están firmando un memorial de oposición a la construcción de la represa de Higueran por parte de la Municipalidad Distrital de Ilabaya (MDI).

En entrevista con Correo el dirigente de la Asociación de Agricultores del Valle de Cinto, William Mamani Pilcomamani, sostuvo que, de acuerdo al expediente técnico, no han sido considerados en la distribución del agua y que secaría los pozos de donde extraen el agua para sus chacras.

Solicitan nulidad de proyecto

Asimismo están solicitando la nulidad de dicho proyecto porque, según afirman, “la Autoridad Nacional del Agua prácticamente dio el permiso sin consultar a todos los usuarios de la cuenca a pesar de vivir en el valle de Cinto”.

Informaron que hoy se estaría otorgando la buena pro por lo cual se están organizando porque se encuentran muy inconformes con la represa, porque impediría la recarga de los acuíferosafectando la extracción de agua de sus pozos. Manifestó que no solo se verían perjudicados quienes viven en el valle de Cinto, sino también quienes viven en el pueblo de Locumba, el fuerte Arica e Ite.