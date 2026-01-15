Agricultores del mercado La Agronómica realizaron hoy a las 11 h una conferencia para responder a los dirigentes de la nueva cooperativa agraria creada sobre la ex Asociación de Productores de las Cuatro Provincias de la Región de Tacna y reafirmar que sí trabajan en el campo.

Contaron que al ser excluidos han tenido que conformar una nueva asociación denominada Asociación de Productores Agrarios de la Región, presidida por Jerónimo Nina Toala.

Denuncia por presunto fraude

Nina informó que han denunciado por el delito contra la administración de justicia - fraude procesal al dirigente Hermeregildo García Vargas y otros por transformar la asociación de productores en una cooperativa incurriendo en presuntas irregularidades.

Indicó que se reempadronó solo a los que tenían título de predio rural a pesar que la mayoría de socios solo tienen una constancia de posesión, que muchas de las 30 personas que conformaron la nueva cooperativa son familiares y que se convocaron en un lugar donde no se reúnen usualmente (lo hicieron en la avenida Leguía 778-B, casa del abogado Guzmán Fernández) y que no se notificó a los 983 socios.

Manejo de mercado La Agronómica

Los agricultores ocupan un terreno denominado La Agronómica, cedido temporalmente por el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) en el 2020 para abrir un mercado temporal durante la pandemia COVID-19 y garantizar la provisión de alimentos y la descongestión.

Nina Toala afirmó que el único fin de los dirigentes que han creado la cooperativa es apoderarse del manejo del mercado, que ahora está en manos de 30 personas, a pesar que el terreno no fue cedido a una organización en específico o personería jurídica, sino a los agricultores reunidos en el 2020.