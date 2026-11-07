Agricultores de la Junta de Usuarios de Riego de Candarave, autoridades y dirigentes protagonizaron una marcha en dicha provincia exigiendo que la empresa minera Southern Perú cumpla los acuerdos derivados de la mesa de diálogo firmada en el 2012.

El alcalde de Candarave Rafael Vega Paniagua informó que e el 2013 se estableció el Fondo de Desarrollo de Candarave (FDC), de 255 millones de soles, de los cuales actualmente quedan unos 100 millones, que no son utilizados debido a que la minera de manera sistemática no ha dado autorización para que se ejecuten los proyectos planteados por los candaraveños.

Agricultores plantearon proyectos

“Hemos presentado diversos proyectos siendo el último el más importante el proyecto de andenes siendo promovido por los agricultores, se ha solicitado un presupuesto de 40 millones de soles, sin embargo la empresa solo quiere dar 5 millones, a este ritmo quieren terminar el fondo en 50 años, lo cual consideramos una burla”, se quejó el burgomaestre.

Añadió que en ese sentido la semana pasada han decidido romper las relaciones con Southern Perú, salir a reclamar en una jornada pacífica y pedir a las autoridades regionales y nacionales que intercedan para que la empresa honre sus compromisos.

Fondo era para represas

En una entrevista anterior con Correo en el 2022, el jefe de comunicación de Southern Paúl Lostaunau Ramos, subrayó que los 107 millones de soles que restaban estaban destinados a la ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica mayor.

Uno de los proyectos más anhelados era la construcción de la represa Callazas, que se encuentra en estudio, a fin de almacenar y garantizar el recurso hídrico los 12 meses del año. Por su parte los alcaldes y agricultores solicitaban que se financie proyectos u obras más pequeñas e inmediatas.