El alcalde provincial de Tacna Crnl. PNP (r) Pascual Güisa Bravo solicitó al presidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana Ysa se disponga con caracter excepcional autorizar el uso del Teatro Municipal “Luis Cavagnaro Orellana” para la ceremonia del jueves 28 de agosto de 2025 para el desarrollo de la sesión solemne por el 96 aniversario de la reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional.

El pedido lo formalizó mediante oficio N.° 555-2025-A/MPT de fecha 22 de agosto de 2025, el mismo día que el Premier Arana Ysa junto al ministro de Transportes y Comunicaciones César Sandoval Pozo llegó a Tacna para participar de una ceremonia en la provincia de Candarave, pero que por mal tiempo el helicóptero no pudo depegar y aprovecharon su estadía en la ciudad para participar en el ceremonia de inauguración de la Feritac 2025 en el Parque Perú.

Sesión solemne en Teatro Municipal

En el documento, la autoridad edil comunicó al titular de la PCM que la Municipalidad Provincial de Tacna todos los años desde de reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional realiza la sesión solemne conmemorativa en el histórico Teatro Municipal de Tacna.

Agrega que el recinto histórico está cerrado temporalmente por disposición administrativa de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna, por lo que demandó con caracter excepcional se disponga autorizar a la Municipalidad Provincial de Tacna el uso del Teatro Municipal el día 28 de agosto de 2025 a fin de desarrollar en sus instalaciones la sesión solemne.

No hay respuesta de PCM

Alcalde Pascual Güisa se despide diciendo que está convencido que la autorización constituirá un gesto de reconocimiento a la memoria histórica de Tacna y al esfuerzo de generaciones que hicieron posible su retorno al seno patrio.

A pesar de los días transcurridos, hasta hoy no hay una respuesta de la PCM a la solicitud de la autoridad edil. Asimismo, a la fecha aún es incierto donde se realizaría la sesión solemne.

Inicialmente se anunció que sería en el Salón Consistorial de la Municialidad Provincial de Tacna. Luego se comentó que sería al frontis del Teatro Municipal, en la plataforma.

GRT ofreció centro de convenciones

Asimismo, de por medio existe un ofrecimiento del gobernador regional Luis Torres Robledo para que la Municipalidad Provincial de Tacna use las instalaciones del recién inaugurado Centro de Convenciones Jorge Basadre Grohmann. La MUNI Tacna no ha contestado hasta este momento.