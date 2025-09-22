El Poder Judicial dispuso ampliar la detención preliminar de la banda “Los carroñeros de Boca del Río”, conformada por cinco varones y una mujer intervenidos en posesión de diversos artefactos y muebles que habrían sido sustraídos de viviendas de las playas del centro poblado Boca del Río.

Los detenidos son Steven Iván Ticona Ayca (29),Diego Jeanpierre Arce Huisa (19), Javier Johnny Llanos Rizalazo (26), Joel Darwin Arce Capaquera (35),Miguel Ángel Montesinos Illachura y Brenda Sujey Arce Capaquera (37).

Captura de peligrosa banda

Los presuntos delincuentes fueron intervenidos la mañana del viernes en un inmueble de la manzana M lote 14 de la asociación de vivienda ATMAT en el distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.

Los intervenidos permanecerán en las celdas de la División de Investigación Criminal ubicada en la asociación 24 de Junio del cono sur.

Botín se encontraba en taller

En el momento de su detención se encontró también en el lugar sillas, mesas, sofás, televisores, balones de gas, cocinas y otros enseres, por un monto que supera los 12,000 soles.

Las seis personas son investigadas por el presunto delito de receptación.