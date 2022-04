Y arranca hoy Jueves Santo el Campeonato de Primera División - Copa Perú de la Liga Distrital de fútbol de Alto de la Alianza, con cuatro partidos en el campo de la institución educativa emblemática Coronel Bolognesi.

A las 9:00 horas rivalizarán Flavisur VS Los Delfines, a las 11:00 horas Uthycsa VS Santa Rosa, a las 13:00 horas River San Martín VS Alipio Ponce y a las 15:00 horas, de fondo, el favorito Bentín Tacna Heroica VS Túpac Amaru.

Programación de la segunda fecha

Para el domingo 17 de abril se ha programado la segunda fecha, a las 9:00 horas jugarán Túpac Amaru VS Flavisur, a las 11:00 horas Deportivo Los Delfines VS River San Martín, a las 13:00 horas Santa Rosa VS Alipio Ponce y a las 15:00 horas Deportivo Uthycsa VS Bentín Tacna Heroica.

El ingreso para el público aficionado costará 5 soles y la inauguración se realizará previo al partido de fondo. El torneo ha sido denominado Copa Ángel Lanchipa.