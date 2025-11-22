Una banda de delincuentes hizo una mudanza en el distrito de Calana en Tacna. Robaron a plena luz del día en el hostal El Portal ubicado en la avenida Vilauta Sub lote G sin número en la vía que conduce al camposanto Parque del Recuerdo, tras violentar puertas cuando la dueña del predio se había ausentado.

El hecho delictivo fue denunciado ante la PNP por Adelaida M.C. (48), indicando que durante la mañana se había ausentado del establecimiento y al retornar se percató que la puerta principal de ingreso se hallaba violentada y habían rebuscado las habitaciones y otros ambientes.

Cargaron con televisores

La agraviada denunció el hurto de siete televisores de 40 pulgadas cada uno que estaban en los dormitorios; también rebuscaron los ambientes que eran parte de su vivienda y sustrajeron dinero en efectivo por S/ 6 mil y mil dólares, joyas de oro por un valor de S/ 5 mil.

El predio donde funciona el hostal y vivienda contaba con cámara de video vigilancia, pero dicho sistema de seguridad fue manipulado sustraído por los delincuentes, lo que evidenciaría que la banda delictiva lo hizo para que sus integrantes no sean identificados.

Policías sin patrullero

Según la afectada, a las 7:30 h salió del inmueble y al retornar dos horas después ya el hecho estaba consumado; avisó a la PNP y el personal de la comisaría de ese distrito rural demoró en llegar al lugar, ya que los policías le dijeron que no tenían patrullero y lo hicieron en una camioneta del serenazgo.

Pasado las 11 h al hostal El Portal acudieron peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) y agentes de la sección Robos del Depincri para las diligencias, con conocimiento del fiscal Wilbert Chávez Torres. Calana es un sector rural amplio y los policías del sector necesitan vehículos motorizados para efectuar los patrullajes preventivos.