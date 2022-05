El biomercado temporal inaugurado por la Municipalidad Provincial de Tacna el pasado 11 de abril es un centro de abastos fantasma, que no cumple los objetivos por los cuales fue creado.

MIRA ESTO | Tacna: Marchan hoy por la desaparición de Priscila Bravo desde hace 29 días

A casi dos meses de su apertura Correo llegó hasta el terreno donde se ubica, cerca al mercado Grau, encontrando las puertas cerradas y la totalidad de puestos sin atención. Por otra parte, la feria de animales vivos, frente al mercado ex Terminal Pesquero, estaba en todo su apogeo.

Terreno podría revertirse

El regidor provincial de Tacna Juan Llanqui Ticona culpó al alcalde Julio Medina Castro y a sus funcionarios de esta situación porque el Gobierno Regional cedió el terreno en el 2020 y desde esa fecha no se hizo nada por implementar el centro de abastos municipal.

Explicó que el municipio debió implementar el cambio de zonificación de “residencial” a “comercial”. Solo inauguraron el biomercado de forma improvisada ante el riesgo de que el terreno sea revertido ya que el convenio de cesión en uso vence en setiembre de 2022.

“Lamentablemente no se puede recuperar dos años en poco tiempo, los funcionarios no han acelerado el proyecto de zonificación, posiblemente el gobierno regional quiera recuperar su terreno si ve que no está siendo bien utilizado”, advirtió el fiscalizador.

Beneficiarios del Biomercado, siguen vendiendo en la calle frente al ex Terminal Pesquero. (Foto: Adrian Apaza)

Fiscalía investiga denuncias

Recordó que sobre el biomercado pesa una investigación fiscal por presuntos cobros indebidos y denuncias de entrega de puestos a personas que no deberían ser beneficiarios, incluido el chofer de Medina. Según Llanqui, estas irregularidades serían avaladas por los funcionarios y el alcalde.

TE PUEDE INTERESAR | Tacna: Fiscal solicita hoy 18 meses de prisión para policías, abogados y civiles

En la feria de animales vivos frente al Ex Terminal Pesquero, el presidente de la Asociación Arca de Noé, Pedro Quispe Apaza, explicó que hace tiempo ya debían trasladarse pero no se hace porque la municipalidad no pone orden. “Hay comerciantes que trabajan de forma informal, no son asociados, nosotros estamos dispuestos, pero tenemos que irnos todos”, subrayó el dirigente.

Quejas de vecinos de la feria

Detalló que en en estas vías públicas adyacentes al ex Terminal Pesquero trabajan los sábados y domingos las asociaciones, Arca de Noé I, II y III; Paraíso; Nueva Generación; Nuevo Amanecer; y San Fernando. Se fundó en el 2006 ante la necesidad de trabajo y muchos son adultos mayores, indicó Pedro Quispe.

En tanto esta feria no es reubicada, los vecinos han reiterado sus quejas por la generación de basura, bulla y un foco infeccioso por la presencia de parásitos e insectos de los animales que se venden. Exigen a las autoridades de la MPT que movilice a estos feriantes de una vez por todas.