Golpe a la piratería o delito contra la propiedad industrial. Por labores de inteligencia la PNP obtuvo la información que en el distrito Gregorio Albarracín “fabricaban” a gran escala camisetas de las selecciones que participan en el mundial de fútbol 2026 para distribuirlos en los centros comerciales. En la tarde de ayer los agentes de la sección Robos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) incursionaron en dos viviendas de una presunta organización criminal, lográndose detener a seis personas, con la incautación de cientos de prendas deportivas, materia prima, maquinaria, vehículos y otros artículos utilizados para la actividad delictiva.

Intervención policial

En el operativo que se inició en la tarde y culminó de noche se desarticuló a la banda criminal “Los veloces de la neblina”, con detención de seis personas que habrían laborado de día y de noche en esta temporada de invierno, para falsificar las camisetas de distintos equipos de fútbol y países del mundial, de marcas conocidas como Nike, Adidas, Puma, entre otras, incurriendo en flagrancia delictiva por el delito contra la propiedad industrial, en modalidad de fabricación o uso no autorizado de patente.

Según la PNP, fueron detenidos Juan Lucio Quispe Llanque (36), apodado “Ganso”, quién sería el cabecilla de la banda; también Mónica Leticia Quispe Llanque (42), Demetrio Huayhua Ramos (29), Darwin Ccalloticona Flores (37), Martina Jiménez Illacutipa (50) y Camila Nina Mamani (19).

Realizan incautaciones

Se incautó dos vehículos utilizados como medio de transporte de la mercancía, del lugar de fabricación al centro comercial para la venta. Se tratan de un station wagon marca Toyota Succed de placa B2Y-230 en cuyo interior se halló dos cajas y tres sacos de polietileno conteniendo camisetas, y la camioneta Hyundai Tucson de matrícula BRK-633 donde había dos sacos con más prendas deportivas.

Las camisetas estaban en diferentes ambientes de las casas

El primer inmueble intervenido está ubicado en el Promuvi La Unión, manzana 116, lote 14, en el distrito Gregorio Albarracín, que es un predio de una sola planta y en su interior se incautó 10 sacos conteniendo camisetas, dos bolsas donde había logos de diferentes equipos del mundial.

La segunda vivienda de tres pisos se ubica en la asociación Héroes Alto Viñani, manzana 6, lote 16, en el distrito Albarracín, donde se halló 133 rollos de tela de diferentes colores, 39 paquetes de papel craft con diversas imágenes y colores, un saco conteniendo tela de color blanco, 38 moldes para el subliminado, 15 bultos de tela cortado color rojo.

También, dos máquinas sublimadoras operativas en uso metálica de color rojo, dos bultos de tela de color azul, dos generadores de energía eléctrica y dos bolsas con etiquetas de las marcas Adidas, Nike y otros.

Valor cuantioso

El personal policial interventor señaló que los rollos de tela y otros serían mercadería de contrabando valorizado en S/ 600 mil; mientras las prendas acabadas, maquinarias, vehículos y otros artículos incautados por presunto delito contra la propiedad industrial tendría un valor de S/ 3 millones aproximadamente.

Además, por la información de inteligencia obtenida supieron que la mercadería (camisetas confeccionadas) eran trasladadas en vehículos particulares a centros comerciales ubicados en la avenida Coronel Mendoza para la venta.

La intervención policial se efectuó con el fiscal especializado en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual Juan Coya Ponce.

Código Penal

Según la legislación, el delito contra la propiedad industrial en el Perú se sanciona en el ámbito penal con cárcel de 2 a 5 años, de 60 a 365 días-multa. El Código Penal (artículos 222 y 223) castiga así la fabricación, venta, o uso no autorizado de marcas y patentes. Además, a nivel administrativo el Indecopi impone multas que pueden superar las 180 UIT.