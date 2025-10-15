Cuatro adolescentes fueron intervenidos como presuntos miembros de una banda de ladrones que ingresaba a viviendas en el distrito rural La Yarada Los Palos, en la región Tacna, para hurtar bienes y dinero.

Los menores con edades de 15 y 16 años sustrajeron 10,000 soles en efectivo del predio de un agricultor en el sector Rancho Grande, a la altura del kilómetro 11 de la carretera de penetración de la vía Costanera al balneario Los Palos y hasta ayer eran investigados por presunta infracción a la Ley Penal por hurto agravado.

Simulaban buscar trabajo

Según las investigaciones preliminares de la Policía , los menores frecuentaban el distrito rural simulando ser personas que buscaban trabajo en labores agrícolas. Así lograban identificar las viviendas o predios agrícolas sin ocupantes o deshabitados porque sus dueños estaban dedicados a los quehaceres en el campo, para luego ingresar a esas propiedades y rebuscarlas.

Policías de la comisaría La Yarada Los Palos tomaron conocimiento de un hurto en un inmueble del sector Rancho Grande y acudieron a ese lugar, donde Gabriel Ch.A. (40) señaló que había sido víctima de robo en su vivienda de dinero en efectivo por 10,000, producto de la venta de camotes, por parte de cuatro individuos.

Capturaron a tres menores

Tres de esas personas de sexo masculino fueron retenidos por los moradores del lugar, se trataban de los adolescentes Piero A.V. (16), Rafael R.A. (16) y Dominic V.M. (15), mientras el cuarto menor se había dado a la fuga.

Por información de los menores retenidos se pudo conocer que ese cuarto ladrón vivía en el distrito Ciudad Nueva y agentes de Inteligencia hicieron la búsqueda y ubicación de la casa en la calle Expedición Libertadora, a inmediaciones del mirador de Ciudad Nueva, donde posteriormente fue interceptado y aprehendido Luis A.V. (16), el cuarto integrante de la banda de “robacasas” que había fugado del distrito La Yarada Los Palos.

Ya había gastado parte de los S/ 10,000

Ese menor tenía en su poder la suma de S/ 4,293, dinero que era parte de los S/ 10,000 que denunció el agricultor Gabriel Ch.A. como robado, ya que el presunto infractor a la Ley Penal había gastado parte de su botín en la adquisición de diversos artículos.

En el momento de ser retenido se le halló un celular nuevo marca Samsung, modelo A55, color azul oscuro con su respectiva carcasa transparente, una mochila negra nueva, en cuyo interior había una caja conteniendo un par de zapatillas de colores blanco, negro y amarillo marca Nike, modelo Jordan. En un bolsillo de ese bolso tipo mochila estaba una billetera con la suma de 4,293 soles.