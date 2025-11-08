Con gran solemnidad y emoción se desarrollaron los actos protocolares por el 10º aniversario de creación del distrito La Yarada Los Palos, iniciando con la misa y tedeum en la capilla Virgen de Guadalupe, donde autoridades y vecinos se reunieron para agradecer y celebrar una década de historia, desarrollo y esfuerzo compartido.

Posteriormente se llevó a cabo la sesión solemne donde el alcalde distrital brindó su discurso de orden, destacando los logros alcanzados en esta primera década.

Reconocimiento a yarapaleños

Durante la ceremonia se realizó la entrega de reconocimientos a 17 estudiantes y 3 docentes del colegio Neisser Llacsa Arce por su destacado desempeño al obtener resultados satisfactorios en las áreas de comunicación y matemáticas en la reciente evaluación nacional de aprendizaje. Además se reconoció a la señora Alicia Mamani Romero por la disposición de un espacio de terreno que será la vía de acceso al puesto policial “Francisco Bolognesi” en el sector de Santa Rosa.

La ceremonia contó con la presencia del alcalde y cuerpo de regidores, el jefe de la Región Policial de Tacna Gral. PNP Arturo Valverde Inga, el jefe de la Unidad Territorial FONCODES Tacna, el director regional de agricultura de Tacna, el representante de la UGEL Tacna, además de alcaldes y regidores de municipalidades distritales vecinas que participaron en el izamiento del pabellón nacional y la ofrenda floral.

Desfile multitudinario

La celebración culminó con el gran desfile cívico militar que llenó de orgullo y colorido las calles, donde marcharon los integrantes de los programas sociales municipales, delegaciones educativas ganadoras del concurso de desfile cívico escolar, representantes de municipalidades distritales, así como las diversas asociaciones y sectores del distrito, demostrando la unidady espíritu de progreso que caracteriza a La Yarada Los Palos en su primer decenio de vida institucional.