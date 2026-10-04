Cerca de un centenar de personas se encuentra efectuando cola desde tempranas horas en la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Tacna a fin de recoger su documento nacional de identidad (DNI) para participar de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La institución habilitó hoy un horario especial de atención debido a las circunstancias de desarrollarse el sufragio de las elecciones para elegir al nuevo gobernador y alcaldes entre las 7 a las 17 horas.

Las personas ocuparon la vereda de la calle Deustua llegando incluso hasta la avenida San Martín, en el centro histórico de Tacna, debido al frío de las primeras horas.