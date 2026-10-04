Cerca de un centenar de ciudadanos formó una extensa cola desde las primeras horas de este domingo 4 de octubre en la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Tacna para recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los usuarios buscan contar con su documento para participar de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, jornada en la que se eligen nuevas autoridades regionales y municipales.

Cola se extendió por el centro histórico de Tacna

La concentración de personas se registró en la sede ubicada en la calle Deustua. La fila llegó hasta las inmediaciones de la avenida San Martín, en el centro histórico de Tacna.

Los ciudadanos aguardaron desde tempranas horas y enfrentaron las bajas temperaturas registradas durante la mañana mientras esperaban ingresar a las instalaciones de Reniec.

Reniec atiende hasta las 5 de la tarde

Reniec dispuso un horario extraordinario para este domingo electoral con el objetivo de facilitar la entrega de documentos que ya se encuentran listos y pendientes de recojo.

La jefa nacional de Reniec, Carmen Velarde, informó que las oficinas habilitadas atenderán hasta las 5:00 p. m., coincidiendo con el cierre de la jornada de sufragio. A nivel nacional existen aproximadamente 600 mil DNI pendientes de ser recogidos por sus titulares.

La medida busca que los ciudadanos que tramitaron previamente su documento puedan obtenerlo y ejercer su derecho al voto durante la jornada electoral.

Más de 304 mil electores están habilitados en Tacna

En la región Tacna están habilitados 304 648 electores para participar de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Para la jornada fueron habilitadas 1 034 mesas de sufragio en 123 locales de votación, distribuidos en 28 distritos y diez centros poblados de la región.

La votación se desarrolla desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.