Cientos de pobladores marcharon hoy hacia la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Tacna a fin de pedir celeridad en el proyecto de instalación de agua y alcantarillado en el Promuvi Señor de los Milagros de Gregorio Albarracín.

MIRA ESTO | Tacna: Albañil cae en Arequipa y pide perdón por feminicidio de madre de 21 años

El presidente de la primera etapa del Promuvi, Ronald Durán Calahuiri, señaló no tener información del expediente técnico y que solo de manera extraoficial se han enterado que se encuentra en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y adolece de 17 observaciones que no están siendo subsanadas por la Municipalidad Provincial de Tacna. “Queremos que la municipalidad responda ¿por qué no se está subsanando?, en el 2022 se firmó un contrato con el consorcio Ares”, reclamó el dirigente.

Observaciones en el expediente

Dijo que el expediente técnico solo está contemplado atender a 3,500 personas cuando en la realidad son unos 8,000 lotes los que se encuentran en el Promuvi Señor de los Milagros.

TE PUEDE INTERESAR | Tacna: Despiden a docente asesinada en su casa e hija está detenida por parricidio

Por su parte el poblador Santos Humire Yabar, también de la primera etapa, se quejó que no es posible que estén 13 años viviendo en esas condiciones, sin agua, desagüe, pistas y veredas.

“Estamos llenos de silos, hay hasta dos o tres silos por casa, a diario tenemos que llenar los tachos con agua que llevamos desde las piletas públicas, hay proliferación de zancudos y microorganismos”, condenó el poblador.