Se desarrollan hoy los actos centrales por el 96ºaniversario de la reincorporación de Tacna al Perú, empezando con el homenaje a la mujer tacneña en la Plaza 28 de Agosto también conocida como Plaza de la Mujer a partir de las 8 horas.

A las 9 horas se realizará la solemne procesión de la bandera, declarada patrimonio cultural de la nación, a las 10:30 se izará el pabellón nacional en el Centro Cívico y a las 10:45 tendrá lugar el desfile cívico militar patriótico.

Expectativa por procesión

Desde las 5 horas de la madrugada aproximadamente decenas de personas, provistas de bancas de plástico y ropa abrigadora, se encuentran separando sitio en la calle San Martín por donde se realiza la multitudinaria procesión de la bandera.

A las 14 horas se representará la firma de entrega de Tacna al Perú en la Casa de la Comisión Jurídica y a las 14:30 h la sesión solemne de la Municipalidad Provincial de Tacna en el frontis del Teatro Municipal.

Tacna, ciudad heroica

La fecha es festiva porque se recuerda un aniversario más desde que la ciudad de Tacna volvió a ser peruana luego de estar ocupada por Chile, desde 1880 hasta 1929, tras la Guerra del Pacífico. Durante este periodo de cautiverio los tacneños, hombres y mujeres, resistieron una campaña de chilenización a costa de muertes y destierro para mantener su peruanidad.