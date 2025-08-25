En Tacna este lunes 1 será un día no laborable compensable para los trabajadores públicos de la región, con motivo de la conmemoración de los 100 años de la reincorporación de la provincia de Tarata al Perú.

Día no laborable exclusivo para el sector público

Según la Ordenanza Regional Nº 012-2025-CR/GOB.REG.TACNA, publicada el 24 de julio en el Diario Oficial El Peruano, la medida aplica únicamente a quienes laboran en las dependencias del Gobierno Regional de Tacna. El sector privado deberá cumplir con sus actividades con normalidad.

El documento establece que las horas dejadas de trabajar se compensarán en las semanas posteriores, según lo disponga cada entidad pública. El objetivo es permitir que la ciudadanía participe de los actos oficiales programados por la efeméride.

¿Por qué es una fecha histórica?

El 1 de septiembre de 1925, la provincia de Tarata fue reincorporada al territorio peruano tras un arbitraje internacional posterior a la Guerra con Chile. La restitución fue gestionada por una comisión que incluyó representantes de ambos países y del gobierno estadounidense, consolidando un hecho clave en la identidad tacneña.

Otros feriados que restan en 2025

Aunque este descanso aplica solo para Tacna, el calendario nacional aún contempla varias fechas importantes:

30 de agosto : Santa Rosa de Lima.

: Santa Rosa de Lima. 8 de octubre : Combate de Angamos.

: Combate de Angamos. 1 de noviembre : Día de Todos los Santos.

: Día de Todos los Santos. 8 y 9 de diciembre : Inmaculada Concepción y Batalla de Ayacucho.

: Inmaculada Concepción y Batalla de Ayacucho. 25 de diciembre: Navidad.

Una conmemoración con sentido cívico

El Gobierno Regional remarcó que este feriado busca reforzar la memoria histórica y el sentido de pertenencia de los tacneños. “Declarar el 1 de septiembre como día no laborable permitirá a la ciudadanía ser parte activa de las celebraciones por el centenario de Tarata”, señala la ordenanza.