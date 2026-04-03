Autoridades de diferentes instituciones realizaron un operativo conjunto para garantizar que las ventas en los centros de abastos de Tacna se hagan de la mejor manera en cuanto a cantidad, calidad y medidas de higiene.

El director de la unidad funcional de supervisión y fiscalización de la Dirección Regional de la Producción de Tacna, Nilson Tapia Valencia, indicó que se decomisaron 80 kilos de lorna en el mercado Grau de Tacna las cuales fueron donadas a asilo San José. La medida se adoptó debido a que dicho producto se encuentra en veda.

Municipalidad Provincial de Tacna colocó balanzas electrónicas para que compradores verifiquen el peso. (Foto: Adrian Apaza)

Operativo desde la madrugada

También se vigiló que no se comercializa el chanque, pata de burro, locos o abalones, que también se encuentran en veda durante tres meses.

En el operativo participaron diferentes organismos como la Policía Municipal, el Sanipes, el Ministerio Público, la Fiscalía de medio ambiente, el Produce, la Dirección Regional de la Producción y la subgerencia de comercialización y el área de salud de la Municipalidad Provincial de Tacna.

El Mercado Grau es el principal centro de abastos de la Ciudad Heroica. (Foto: Difusión)

El funcionario indicó que el operativo se inició a las 3 h en el principal emporio comercial de la ciudad de Tacna y que se realizará hoy de la misma manera no solo en el mercado Grau sino también en otros establecimientos de la región.