El alcalde del distrito Gregorio Albarracín en Tacna Niel Zavala Meza fue denunciado penalmente por los delitos de exposición al peligro o abandono de personas en peligro y lesiones culposas por los hechos ocurridos en el concierto organizado por el 22 aniversario del distrito que presentó al Grupo 5 y Yarita Lizeth.

La denuncia fue presentada por el ciudadano y excandidato Mariano Ticona Amones, quien responsabilizó directamente a la autoridad edil por la veintena de heridos, la desorganización y daños en la infraestructura del estadio Joel Gutiérrez.

“No puede sacar cuerpo”

“El alcalde Zavala no puede sacar cuerpo y responsabilizar de los incidentes solo al promotor del evento. El alcalde tenía el control de la actividad, si veía que el empresario no cumplía con el compromiso, como el aforo, de inmediato debió suspender el concierto. No lo hizo porque Zavala parecía el organizador, hasta el último momento difundía su concierto gratuito”, anotó.

En la conferencia de prensa se prometió que se respetaría el aforo de 3 950 personas sin embargo bordeó cerca de 20 mil asistentes. Además la subprefectura halló que había solo 32 miembros de seguridad y no los 150 que había prometido la promotora Chuño.com.