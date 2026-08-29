Con profunda devoción los integrantes de la comunidad de la capilla Santa Rosa de Lima, ubicada en la urbanización Miguel Grau en Tacna, celebrarán su 49º aniversario de creación para lo cual han elaborado un sencillo pero significativo programa.

De acuerdo a lo informado por el responsable de la capilla, presbítero Lirio Antonio Berwanger CS, para hoy a las 18:30 horas se ha programado el santo rosario; y a las 19 horas, la misa de víspera.

Programa del día central

Mañana, 30 de agosto día central, a las 6 horas se tendrá la visita de los peregrinos al pozo de los deseos el cual estará abierto durante todo el día. A las 16 horas se realizará la procesión con la imagen de la santa limeña; a las 17:30 horas, la misa de fiesta y a las 18:30 horas, un homenaje artístico.

Recordaron que Santa Rosa de Lima es patrona de la Policía Nacional del Perú, de las enfermeras y las Américas, por lo que invitaron a toda la población de Tacna a participar de los cultos oficiales en honor a la santa limeña.