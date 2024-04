El empresario veterinario Alejandro C.V. (40) fue ayer víctima de un ataque criminal por arma de fuego de un presunto sicario en el pueblo joven Alto Bolognesi del distrito de Pocollay, tras ser citado por vía celular por un presunto cliente para recoger a un can de una vivienda y trasladarlo a un spa de mascotas. El agraviado se hallaba en el pasaje Barreto con su vehículo tipo combi de placa Z3K-291, en las afueras de la casa signada con el Nº 93 esperando que salga alguien y recibir la mascota, pero de pronto apareció por otra arteria un joven encapuchado que se le acercó y comenzó a dispararle. Alejandro C. tuvo una reacción rápida para eludir dos disparos, luego al pistolero se le trabó su arma de fuego cuando iba a realizar el tercer tiro y optó por huir con rumbo desconocido.

Captan por celular

Según el denunciante, a las 10:30 h conducía su vehículo Z3K-291 por las inmediaciones de la urbanización Tacna y recibió una llamara en su celular procedente del número 914075..., donde un varón le preguntó si podría realizar un servicio de traslado de su perro a un spa, pedido que accedió y fue convocado al inmueble del pasaje Barreto 93 del distrito de Pocollay, a la altura del colegio Federico Barreto.

Después de unos instantes el vehículo para los servicios veterinarios llegó a la vivienda 93 y Alejandro descendió, tocó el timbre en reiteradas veces sin tener respuesta, por lo que solicitó a su esposa Alison que lo acompañaba para que devuelva la llamada al número de celular que le había pedido el servicio. En eso, otra vez le respondió la voz de varón indicándole que esperase por que su hijo estaba acercándose al lugar.

Aparece pistolero

El empresario contó a la PNP que por el pasaje Cusco, colindante con Barreto, apareció un hombre de apariencia juvenil, de tez trigueña, contextura delgada y que vestía prendas de color negro, llevaba puesto una mascarilla negra que le cubría parte del rostro, quién se le acercó de forma sigilosa y le apuntó con un arma de fuego a corta distancia para hacer disparos.

Se traba arma

El agraviado dijo que el presunto sicario efectuó dos disparos hacia su cuerpo, pero logró eludir los proyectiles moviéndose y tratando de esconderse detrás de su vehículo, finalmente al pistolero se le atasca el arma y no sale el tercer disparo.

En ese momento Alejandro C. saca un celular de su bolsillo para tratar de lanzarlo a su atacante, pero éste corre hacia el pasaje Cusco y luego a la calle Jorge Chávez para huir.

Agentes de Criminalística recogen un casquillo en el lugar

Problemas por deuda

Ante la PNP, el empresario veterinario indicó que el ataque podría ser obra de unas personas con quienes tendría problemas por deudas y cuyas identidades los daría en el curso de la investigación.

El hecho fue puesto de conocimiento del fiscal Percy Maquera Lupaca, quién dispuso que las investigaciones se realicen en la sección Homicidios del Depincri por presunto delito de tentativa de homicidio.

Atentado en Albarracín

El 27 de marzo dos presuntos sicarios acudieron a la vivienda de la comerciante de terrenos María M.Q. (48) entre las avenidas Humboldt y Cristóbal Colón de la asociación Las Américas, Mz. S, Lt. 5, distrito Gregorio Albarracín, donde dejaron un arreglo floral con un escrito con amenaza de muerte y dos balas, también prendieron fuego a una puerta del edificio.