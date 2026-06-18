Luego de que por tres días consecutivos los padres no enviaran a sus hijos a clases en la institución educativa César Cohaila Tamayo por fin se llegó a un acuerdo para reanudar las labores.

Y es que por tercera vez los progenitores protestaron ayer exigiendo la separación de un estudiante de 16 años que había sido sorprendido con marihuana la semana pasada.

A pesar de que el menor tenía oculto el estupefaciente y haber sido intervenido por la Policía los directivos del plantel, amparados en la norma, se negaron a expulsarlo.

Adolescente hallado con droga

La medida causó malestar entre los padres que exigieron su separación caso contrario no enviarían a sus hijos a las labores académicas.

Hasta el lugar llegaron nuevamente miembros de la Policía Nacional a fin de evitar que se bloquee el acceso a los directivos, docentes y estudiantes que desearan realizar labores.

Los padres portando carteles se colocaron frente al colegio expresando su preocupación porque la indisciplina gane terreno y otros escolares sean presa del consumo de drogas.

Hasta el lugar llegó el representante del Ministerio Público abogado Hugo Manzanares, el representante de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tacna Alberto Velásquez, miembros de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tacna y la Policía Nacional.

Tres acuerdos en reunión

Tras la reunión los representantes informaron que se llegaron a tres acuerdos, el primero de ellos es que el estudiante involucrado en la posesión de droga realice desde hoy clases remotas. El segundo es que se reanudarán las clases presenciales con el resto de estudiantes y tercero que haya un plan de recuperación de las clases perdidas durante tres días.

Tras la reunión el abogado de la Defensoría del Pueblo Luis Alberto Velásquez informó que de esta forma se está cautelando los derechos del menor involucrado, los padres y los estudiantes que tienen derecho a recibir el servicio educativo.

Precisó que se le ha notificado a la madre del adolescente para que sepa que se le brindará el seguimiento continuo y detallado a fin de que cuente con el apoyo correspondiente. Apuntó que el colegio va a ser supervisado por la Defensoría del Pueblo y de las instituciones competentes.

Seguimiento de la Ugel

Satisfechos con los acuerdos ayer los padres lamentaron que por falta de celeridad en las acciones implementadas por el plantel los tres niveles de la institución educativa hayan perdido clases.

La Unidad de Gestión Educativa Local Tacna informó que enviará un psicólogo a fin de que brinde el soporte a los menores y un abogado para asistir legalmente a la institución educativa.