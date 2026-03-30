Unos 200 comerciantes de la Feria del Altiplano ocuparon desde esta madrugada la calle Jirón de la Unión en Tacna pese a haber sido declarada zona rígida según la Ordenanza 015-2020, de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza.

Los vendedores forma parte de la Feria del Altiplano que fue desalojada del estadio Héroes del Alto de la Alianza el domingo y debían instalarse desde hoy en la calle Canadá, pero decidieron desacatar la medida del municipio y ocupar el Jirón de la Unión porque es más amplia.

Mayoría aceptó reubicación

El subgerente de desarrollo económico de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza Duberli Quispe Casilla explicó que unos 800 se instalaron en la calle Canadá, sin embargo una facción de 200 decidieron invadir el Jirón de La Unión a pesar de la oposición de los vecinos.

Aseguró que la municipalidad adoptará las medidas para que vuelvan a instalarse en la zona rígida. Cabe anotar que la Feria del Altiplano solo atiende los lunes y martes con la venta de productos de Puno y Bolivia como papa, chuño, queso, habas, cereales, aceite, frutas, entre otros.

Denuncian al alcalde

Por su parte vecinos del Pueblo Joven La Esperanza denunciaron al alcalde del distrito Alto de la Alianza Demetrio Cutipa Vilca por el delito de omisión de funciones al no hacer respetar la vía rígida en el Jirón de La Unión.

La Feria del Altiplano atendió excepcionalmente dentro del estadio Héroes del Alto de la Alianza desde el 2020 hasta éste domingo 29 de marzo debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19 a fin de controlar el aforo y el distanciamiento social.