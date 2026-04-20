Comerciantes de la Feria del Altiplano desde la tarde del domingo se encuentran ocupando la calle Jirón de la Unión a pesar de que la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza descargó gran cantidad de material de construcción para evitar que se instalen este lunes y martes.

La comuna distribuyó un audio donde se escucha a la señora Blácida Cahuana Laura, presidenta de la Feria del Altiplano, incentivar a los comerciantes a instalarse en dicha vía a pesar de estar prohibido por ser una vía rígida según la Ordenanza Municipal 009 – 2020-MDAA.

Intentan judicializar el caso

Los comerciantes han interpuesto dos recursos de amparo ante el Poder Judicial alegando que la municipalidad afecta su derecho al trabajo y a la actividad económica, cuya audiencia ha asido programada para el 21 de mayo, según informó el abogado de los comerciantes Juan Curo Curo.

Los funcionarios de la comuna han declarado que no han sido notificados y que continuarán las acciones para hacer cumplir la declaratoria de zona rígida. La noche del domingo, de acuerdo a imágenes reportadas, se arrojó aguas y se envió personal de serenazgo y policías municipales para custodiar la calle e impedir la instalación de feriantes este lunes.