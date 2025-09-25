La Municipalidad Provincial de Tacna contrató de manera directa los servicios de consultoría de la empresa PDC Consultores SAC, cuya representante legal es la exministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento Hania Pérez de Cuellar. Según la orden de servicio N.°10120, el monto del contrato es por S/ 42 000.

Lo extraño del presente caso es que el contrato lo suscribe el gerente municipal de la MUNI Tacna Jonatan Ríos Morales, exfuncionario del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento en el periodo de gestión de Hania Pérez de Cuellar frente a esa cartera ministerial.

Nota en desarrollo…