El gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo saludó hoy el anuncio de la habilitación permanente del paso fronterizo Collpa (Tacna) - Thola Kollo (La Paz) dado a conocer en las últimas horas tras el encuentro bilateral del viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Félix Denegri Boza, y la ministra de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Celinda Sosa. El encuentro se realizó en Bogotá (Colombia), en el marco de la XXXI Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina.

Facilitará el tránsito de personas

“La habilitación del paso fronterizo Collpa – Thola Kollo ha sido un pedido permanente de la población y las autoridades de Tacna, por la importancia que significa poner en operatividad la vía Tacna - Collpa - La Paz, nueva ruta que facilitará el tránsito de personas, integración cultural, generar nuevos mercados y otros grandes beneficios para ambos países”, anotó la autoridad regional.

“Como autoridad regional y en representación de la población de Tacna quiero agradecer a la Presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra y al ministro de Relaciones Exteriores Elmer Schialer Salcedo por esta importante decisión del gobierno nacional que será el motor de la integración y crecimiento económico de Tacna y el sur del país”, indicó.

GORE Tacna solicitó a Cancillería iniciar trámites

Torres Robledo recordó que el pasado 16 de abril del 2025 remitió el oficio N.° 325-2025-GR/GOB.REG.TAC al canciller Elmer Schialer Salcedo solicitando a su despacho iniciar los trámites correspondientes por la apertura del complejo fronterizo Collpa (Tacna) para el tránsito de personas y mercancías entre Perú y Bolivia. Incluso pidió una reunión conjunta con el alcalde de Tarata para brindar mayores detalles del proyecto, dado a que es la jurisdicción donde se intervendrá para la construcción del nuevo complejo fronterizo.

Asimismo, en el mismo documento le puso en conocimiento la nueva carta de intención de la empresa Southern Peru a Provías Nacional donde ratifica su disposición de financiar tanto la elaboración del estudio definitivo como la ejecución de la obra para la culminación del tramo II del proyecto “Integración Vial Tacna – La Paz” bajo la modalidad de obras por impuesto.

Espera reunión con canciller

La autoridad regional dijo que espera reunirse en las próximas horas con el canciller Schialer Salcedo para conocer más de las decisiones del gobierno nacional y coordinar las acciones para la pronta elaboración del perfil, expediente técnico y ejecución del nuevo complejo fronterizo Collpa. “El GORE Tacna está dispuesto a colaborar con el gobierno para que su implementación sea lo más pronto”, dijo.

Además, refirió que insistirá con la gestión para que se culminen las acciones para que se retome la culminación del tramo II de la vía Tacna - Collpa.

Tramo II paralizado desde el 2018

Como se recuerda, la carretera Tacna – Collpa de 143 kilómetros se ejecutó en tres tramos en el 2016. El I y III están concluidos, mientras el tramo II de 50 kilómetros está inconclusa, solo a nivel de afirmado, y la obra está paralizada desde el 2018. Mientras que por el lado boliviano se ejecuta el último tramo para unir La Paz con Collpa.