Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue hallado este domingo al interior de un canal de riego en el fundo Vilcamacho, ubicado en el centro poblado Augusto B. Leguía, región Tacna. El macabro descubrimiento lo realizó un agricultor de la zona mientras realizaba sus labores cotidianas, quien de inmediato alertó a las autoridades sobre la presencia del cuerpo flotando en el canal de irrigación.

Según las primeras investigaciones, el fallecido sería un varón de aproximadamente 40 años de edad. El cuerpo presentaba entre 7 y 10 días en el agua, según el nivel de descomposición observado al momento de su recuperación. La identidad del occiso aún no ha podido ser establecida.

Efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar junto con peritos de criminalística y agentes de la División de Homicidios, quienes procedieron a acordonar toda el área para iniciar las diligencias correspondientes.

Investigan si fue homicidio o accidente

El fiscal de turno, Juan Ticona Málaga llegó a la escena y ordenó el traslado del cadáver a la morgue para practicar los exámenes forenses que determinen las causas exactas del fallecimiento. Un detalle crucial es que el cuerpo presenta una herida visible en la cabeza.

Los investigadores manejan dos hipótesis principales: que el hombre haya sido asesinado en otro sitio y posteriormente arrojado al canal de riego, o que se trate de un accidente donde sufrió un golpe letal que le provocó la muerte y la caída al agua donde fue hallado.

Las autoridades continúan recabando información y esperan que la necropsia aporte datos definitivos sobre las circunstancias de esta muerte que mantiene conmocionada a la comunidad tacneña del sector agrícola de Augusto B. Leguía.