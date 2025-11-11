Un duro golpe al contrabando asestaron representantes de Aduanas y la Policía Fiscal al incautar celulares de alta gama y el auto en que los trasladaban, por un valor aproximado de 850,000 soles.

Los hechos ocurrieron a las 7 horas en el control aduanero del complejo fronterizo de Santa Rosa, cerca al límite con Chile. En el lugar Aduanas usando el bodyscan o máquina de rayos x detectó que el auto de placa D6J-022 presentaba un tanque de gas sospechoso en la maletera.

Equipos de alta gama

Junto con la Policía Fiscal se efectuó una revisión más minuciosa descubriendo que dentro de dicho tanque de gas se había ocultado varios paquetes color negro. Al ser abiertos se constató que se trataba de celulares de alta gama de diferentes marcas y modelos como iPhone y Samsung.

Celulares de alta gama de diferentes marcas y modelos como iPhone y Samsung.

En total se contabilizaron 250 equipos móviles los cuales fueron incautados junto con el vehículo al tratarse del instrumento del delito. El conductor Rubén César ChacollaHuanca fue detenido por ser el presunto autor del delito aduanero de contrabando.

Investigación fiscal

Se comunicó de la intervención al fiscal especializado en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual Juan Eloy Coya Ponce. Los equipos eran trasladados desde Chile donde tienen un precio bastante económico hacia la ciudad de Tacna donde su valor comercial se incrementa.