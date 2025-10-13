La sierra de Tacna cerca a la frontera con Chile fue escenario de un duro golpe al contrabando asestado por la Policía Nacional del Perú a través de efectivos fronterizos, la Policía Fiscal y el grupo operativo de Aduanas.

La intervención se dio entre los hitos 76 y 77 en territorio peruano cerca de la frontera y al poblado de Ancomarca. Los efectivos observaron en actitud sospechosa el ingreso desde Chile de un pesado camión blanco marca Volvo con semi remolque de patente chilena JL-TT-12.

Conuctor intentó retornar a Chile

La unidad al verse descubierta intentó regresar al territorio chileno efectuando maniobras bruscas llamando la atención de los efectivos y aduaneros. Las autoridades efectuaron disparos al aire para tratar de disuadir al chofer. Al verse perdido el conductor solo atinó a bajarse de la unidad y huir.

En el lugar los efectivos y aduaneros verificaron que el camión estaba cargado con cientos de fardos comprimidos de ropa y calzado deportivo de procedencia extranjera. Se comunicó a la fiscal Ivette Muguerza Casas para el inicio de las diligencias y la investigación por el delito de contrabando.

Millonaria incautación

El camión quedó incautado y la mercadería consistente en ropa zapatillas y el mismo vehículo pesado con un semirremolque fue valorizado en aproximadamente 3 millones de soles.