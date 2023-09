Policías de la sección Delitos de la comisaría Gonzáles Vigil y el fiscal Jesús Gavilán Pariguana investigan una grave denuncia por violación sexual que habría ocurrido el 24 de julio del 2022 en la sede de la Beneficencia de Tacna ubicada en la cuadra 4 de la calle Zela en el Cercado. La estudiante de Derecho de iniciales N.R.C. (21) denunció como su agresor sexual a Gian Marco S.L. (31) que desempeñaba el cargo de administrador de esa institución estatal, indicando que realizaba su labor como agente de seguridad cuando fue violentada, después ha procreado un hijo que ahora tiene cuatro meses de nacido y el padre se hace el desentendido.

Intervención y liberación

Según las indagaciones, el 19 de agosto de este año 2023 la madre de N.R.C., la ciudadana A.C.Q. (45), visualizó a Gian Marco en el mercado exTerminal Pesquero de la prolongación Patricio Meléndez y solicitó ayuda policial para intervenirlo. El presunto violador fue trasladado a la comisaría Gonzáles Vigil e identificado plenamente, después fue liberado por no ser hallado en un delito en flagrancia y quedó citado para las investigaciones, pero ahora dicho varón no da cara a la PNP porque había dado un domicilio y número de celular que no le pertenecen.

Declara estudiante

El representante del Ministerio Público e investigadores de la comisaría Gonzáles Vigil tomaron una declaración a la presunta víctima de violación sexual en la sede de una institución pública, en el inicio de las investigaciones. La joven madre de 21 años declaró que esa noche del mes de julio del 2022 cumplía su labor nocturna como vigilante en la Beneficencia de Tacna y llegó el administrador, a quién anotó su ingreso en un cuaderno de ocurrencias y después dicho varón se dirigió a su oficina, para después salir un rato y volvió con dos botellas de licor y le insistió para consumirlos.

N.R.C. refiere que por insistencia de su acosador y por temor a perder su trabajo aceptó unos vasos de vino, pero después al encontrarse mal por el alcohol fue forzada sexualmente y sus gritos no fueron escuchados por nadie. Después se encerró en un baño y despertó al día siguiente, hizo el esfuerzo para aparentar que estaba bien de salud y a las 7 h hizo el relevo con la agente del turno diurno, mientras llegaban otros trabajadores.

Drama de joven

A fin de ese mes ella dejó de trabajar porque su contrato era temporal; con el paso de los días se dio cuenta que estaba embarazada, buscó a Gian Marco para darlo a conocer y luego éste no quiso afrontar su responsabilidad, incluso le bloqueó en el WhatsApp y Facebook; después la joven contó a su madre lo que había ocurrido. Familiares de la exagente de seguridad vejada sexualmente fueron a la Beneficencia de Tacna para buscar al administrador sindicado de cometer un abuso de violación sexual, pero se enteraron que éste ya no trabajaba.

Policía profundiza

Se conoció ayer que policías que investigan el caso vienen recopilando información sobre el caso, incluso van a pedir informes de documentos sobre el control de personas en la Beneficencia de Tacna y citar a servidores para que declaren como testigos del vínculo laboral de las partes en la investigación.