Luego de una audiencia de siete horas aproximadamente, el alcalde del distrito Alto de la Alianza, Demetrio Cutipa Vilca, recobró su libertad y abandonó la sede de la Unidad de Flagrancia en medio de las vivas y aplausos de pobladores del Sector 7 y trabajadores de la comuna Alto de la Alianza.

Tras la larga diligencia judicial, la magistrada Jenny Laqui Alvarado, del Segundo Juzgado de Flagrancia de Tacna, dictó una medida de comparecencia simple para Demetrio Cutipa Vilca y José Colque Torres, un comerciante que fue detenido junto al burgomaestre el jueves 5 como presuntos autores del delito de violencia y resistencia contra la autoridad, tras la frustrada diligencia extrajudicial de recuperación de un terreno por parte de la Procuraduría del Gobierno Regional de Tacna (GRT) en la cima del cerro Intiorko.

Jueza desestimó el pedido

El fiscal Edwin Mayta Larico (representante del Ministerio Público) solicitó una comparecencia con restricciones para los imputados, pero la jueza desestimó el pedido y otorgó la libertad sin condicionamientos, pero el requerimiento de un proceso inmediato por parte de la Fiscalía continúa.

La situación legal de Demetrio Cutipa y José Colque por el presunto delito de violencia y resistencia a la autoridad debe definirse en los próximos días. El abogado Daniel Astete García, defensa técnica de Cutipa, señaló que la Fiscalía cuenta con 48 horas para formular una acusación y luego se debe fijar la fecha y hora para el inicio del juicio oral dentro de las 72 horas. “La incoación no implica un tema de culpabilidad”, sostuvo el abogado, al tiempo de señalar en el juicio se determinará la responsabilidad o inocencia de los imputados.

Agradeció el apoyo

En tanto Demetrio Cutipa al salir de la Unidad de Flagrancia agradeció el apoyo de la población; indicó que ese día de su detención salió de su casa como estaba vestido, con informal, tras ser alertado por vecinos de la presencia de una maquinaria que destruía árboles en su distrito.

El alcalde Cutipa no pudo contener el llanto al recobrar la libertad y ver a un gran número de personas que lo estaban esperando en apoyo.