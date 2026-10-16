La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Tacna culminó el conteo del 100% de las actas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Así lo dio a conocer luego de registrar las 1 034 actas luego de recibir las 13 que habían sido observadas y revisadas por el Jurado Electoral Especial (JEE) Tacna.

En el escrutinio final el partido Alianza Para el Progreso que lleva como candidato a gobernador regional de Tacna, el abogado Mario Ruiz Rubio, logró el 29.337%, no alcanzando el 30% necesario para afianzar su victoria en primera vuelta.

Sufragio será el 6 de diciembre

De esta manera será necesario que participen en la segunda vuelta programada para el domingo 6 de diciembre ante el segundo candidato más votado de Tacna que es el postulante contador Walter Anchapuri Zapata, del partido Ahora Nación, que logró un 17.610% de los votos.

Cabe anotar que en los siguientes puestos se ubicaron Fernando Martorell Sobero de Renovación Popular con el 13.611%, Stephen Ugarte Dávila del movimiento independiente regional Fuerza Tacna con el 8.773%, Wilber Flores de Podemos Perú con 7.778%, Dayan Jiménez Salas de Progresemos con 6.900% y Francisco Ramos del partido País para todos con 4.362%.

Resultados por provincia

En la elección para gobernador y vicegobernador en la provincia de Tacna el candidato Mario Ruiz logró el 28.525%, mientras que Walter Anchapuri obtuvo un 17.99%.

En la provincia de Candarave el candidato de la “A” consiguió un 44.147%, mientras que el representante del casco se encuentra relegado en el cuarto lugar con solo 9.967% de los votos.

En la provincia de Jorge Basadre, Mario Ruiz obtuvo un 39.041%, mientras que Walter Anchapuri se encuentra en el segundo lugar con 14.310%.

Finalmente en la provincia de Tarata Mario Ruiz consiguió 33.167% y Walter Anchapuri se ubicó en el tercer lugar con 14.022% de votos.

Vicegobernadoras de ambos partidos

Mientras Mario Ruiz Rubio lleva como candidata a vicegobernadora regional a la reconocida docente Elba Tellería Tellería; Walter Anchapuri tiene como vicegobernadora a la destacada bióloga Silvia Sakuray Montalvo.

En lo que respecta al Consejo Regional dicha votación quedó definida con el sufragio del 4 de octubre. De acuerdo al porcentaje alcanzado Alianza Para el Progreso de los 10 consejeros colocaría 6, Ahora Nación pondría 1, Renovación Popular 1, Fuerza Tacna 1 y Progresemos 1.