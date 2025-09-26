Más de 2000 danzantes participarán hoy, viernes 26 de setiembre, en el I Pasacalle Basadrino, organizado por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann con motivo de su 54ºaniversario de creación institucional.

Así le informó la coordinadora general de la actividad Gina Valle Castro, quien añadió que el evento busca fortalecer la educación integral de los estudiantes universitarios y superar los problemas mentales después de la pandemia COVID-19.

Más de 50 danzas

Detalló que durante la mañana, tarde y noche todos estos días los jóvenes han estado ensayando y se presentarán unas 50 danzas por parte de las escuelas profesionales y grupos invitados.

Además se busca que esta actividad marque un precedente para que en los próximos años se realice eventos similares que ayuden a la integración y convivencia de la comunidad universitaria.

El director de Bienestar Universitario, Eduardo López, añadió que la actividad ayuda a los jóvenes a despejarse del estrés y forma parte de las últimas actividades por el aniversario institucional.

Recorrido por el centro

El pasacalle comenzará en el Local Central de la UNJBG en la avenida Pinto con la avenidaBolognesi, luego avanzará por Pinto, las calles Alto Lima, San Martín, Cusco, Miraflores y finalmente ingresará al campus de la primera casa superior de estudios.

En la ciudad universitaria se efectuará la premiación y reconocimiento a quienes obtuvieron los primeros lugares. Entre las instituciones invitadas participaránlos municipiosde Ticaco, Candarave, Jorge Basadre, El Collao, Ilave, la embajada cultural de residentes de Yunguyo en Tacna, la empresa bitel y una delegación del centro poblado de Alto Perú.