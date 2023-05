En medio de gran devoción se inició la festividad de la cruz con la bendición de 72 estructuras religiosas las cuales fueron llevadas desde distintos puntos de la región hasta la Catedral de Tacna.

El obispo Marco Antonio Cortés Lara fue el encargado de echarles el agua bendita luego de la misa de fiesta oficiada a las 9 horas.

¿Cómo se origina la festividad de la cruz?

El coordinador de la pastoral el padre Orestes Gastón Mamani Roque explicó que 17 cruces son de alferados y el resto a familias las cuales las han cuidado desde hace décadas.

Rememoró que la celebración de la cruz se remonta al 3 de mayo del año 313 en que Santa Elena, madre del emperador Constantino, encontró la cruz en la que fue crucificado Jesucristo en Jerusalén y desde ahí la fiesta se trasladó a América con la evangelización por parte de los españoles.

¿Lo que representa la cruz para los católicos?

Por su parte el obispo Marco Antonio Cortés Lara en la misa aseguró que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz ahora todos estamos salvados de la muerte eterna y gozaremos de la vida infinita luego de participar algún día en la gloriosa resurrección.

Advirtió también a los feligreses en no excederse como en época pasadas en el consumo de alcohol y participación de bailes bajo el marco de la fiesta de la cruz. “Ya lo hemos logrado, celebren ‘biencito’, lo que escribimos con los dedos no lo borremos con los codos, no cerrar las calles bailando toda la noche, tomando toda la noche. No saquemos las chelitas”, pidió a los asistentes a la misa.

¿Por qué no debe celebrarse con excesos?

Invocó además respetar la plaza Juan Pablo II no desarrollando bailes y que más bien se fueran directamente a sus distritos y casas para celebrar al máximo signo del catolicismo.

Anunciaron que los martes de mayo se seguirán realizando las charlas de la pastoral y que realizarán visitas a cada cruz a fin de verificar que no se cometan excesos ya que se sancionaría a los responsables.