En conferencia de prensa realizada en la escuela superior pedagógica pública José Jiménez Borja los funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Tacna anunciaron que este 14 y 15 de mayo se efectuará el homenaje de la juventud estudiosa a los defensores del Campo de la Alianza.

El profesor Javier García Rondón indicó que a las 16 h del jueves 14 de mayo desde la plaza Columna Agricultores de Para se iniciará el peregrinaje de los estudiantes de la institución educativa Lastenía Rejas de Castañón hacia el campo de la Alianza ubicado sobre la meseta del cerro Intiorko.

Histórico campo de batalla

Al día siguiente 15 de mayo a las 6 h se reunirán en la Plaza de la Bandera de la junta vecinal Para Chico aproximadamente 900 estudiantes del nivel secundaria de Tacna para participar en el peregrinaje hacia el histórico campo de batalla.

A las 9 horas se efectuara la romería y ceremonia en el campo santo a cargo de la institución educativa Mercedes Indacochea, en tanto a las 10 horas se iniciará la escenificación del combate de los agricultores de la Columna Para que estuvo comandada por Samuel Alcázar. Luego tendrña lugar el izamiento del pabellón nacional, la colocación de ofrendas florales y se presentarán números artísticos a cargo de los estudiantes.

En la meseta del cerro Intiorko el 26 de mayo de 1880 se libró una batalla entre los aliados peruanos y bolivianos en contra del ejército chileno en el contexto de la Guerra del Pacífico.

Carrera pedestre escolar

Los representantes de la Dirección de Educación informaron que ese mismo día se desarrollará la carrera pedestre, con la participación de profesores este año.

Competirán las categorías infantil: de 11 y 12 años, menores: de 13 y 14 años, y los juveniles: de 15, 16 y 17 años. Asimismo en la carrera de docentes estos competirán en las categorías senior, hasta los 45 años; y máster, de 45 a más.