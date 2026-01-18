Raúl Pacco Calli (49), un maestro constructor y padre de un joven policía que labora en Arequipa, fue encontrado muerto y el cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de una vivienda en la asociación Villa Progreso del centro poblado Augusto B. Leguía, en la ciudad de Tacna, a inmediaciones del Colegio de Alto Rendimiento (COAR).

Policías de la comisaría de Leguía se desplazaron hasta el lugar durante la madrugada. Tras constatar la presencia de un cadáver aislaron la zona y avisaron al fiscal de turno y a peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) para el inicio de las investigaciones.

Búsqueda de la expareja

A las 4:30 h se presentó el la comisaría de Leguía la ciudadana Maribel Huayta Ramos (47), con domicilio en la asociación Vista Alegre manzana J lote 4, denunciando que su expareja Raúl Pacco Calli no se comunicaba con ella ni con otros familiares desde hace una semana.

También se conoció que Pacco tenía un predio en Villa Progreso signado con la manzana A lote 7 y hasta ese lugar acudieron policías junto a Huayta a bordo del patrullero PL-15624 para efectuar una inspección en el inmueble, dándose con la ingrata sorpresa de la presencia de una persona muerta.

Lo encontraron muy tarde

El fuerte olor a putrefacción fue un indicativo que algo malo ocurría en la casa, hallándose así dentro de una habitación y sobre una cama el cuerpo de una persona de sexo masculino. Luego Maribel Huayta señaló que se trataría del padre de sus hijos.

Al lugar acudió el fiscal Juan Ticona Málaga junto a un médico legista y policías peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) para las diligencias preliminares y el levantamiento del cadáver. Al amanecer el cuerpo de Raúl Pacco fue trasladado a la morgue de Tacna para que se practique una autopsia. La PNP también investiga si hubo participación de terceros en la muerte. Durante la diligencia policial fiscal se supo que Raúl Pacco tenía un hijo que era miembro de la PNP y realizaba su servicio en Arequipa.