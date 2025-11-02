La Contraloría General de la República (CGR) determinó que la Municipalidad Distrital de Ticaco efectuó pagos por la obra de “Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, en la localidad de Challaguaya”, pese a que la empresa contratista no ejecutó el 100 % de los trabajos.

En el Informe de Control Específico N.º028-2025 se evidenció que los miembros del comité de recepción tuvieron conocimiento de que aún faltaban ejecutar trabajos para culminar el proyecto; sin embargo optaron por registrarlos solo como observaciones y suscribieron el acta de recepción.

No aplicaron penalidades

En este contexto, el gerente de Infraestructura y Obras de la Municipalidad de Ticaco otorgó la conformidad al término del contrato sin aplicar las penalidades que ascendían a S/ 172,890, debido al retraso. Asimismo, el gerente brindó conformidad a la última valorización presentada por la empresa, pese a que esta contenía partidas no ejecutadas por S/ 7,447.

Como resultado de estos hechos, la municipalidad continuó con el trámite de liquidación y pagó a la contratista S/ 180,337, generándose presunta responsabilidad penal en los integrantes del Comité de Recepción de Obras de la entidad. Por este caso, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal en un funcionario y tres miembros del comité de recepción de la época en que ocurrieron los hechos.