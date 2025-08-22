El masajista Rafael Fernando Espezúa Mamani (31) sería procesado por delito de homicidio calificado con gran crueldad y afrontaría un pedido superior a 28 años de prisión efectiva por la muerte de María del Rosario Romero Flores (30), sostuvo la fiscal Iris León Bravo que está a cargo de la investigación junto a agentes del Depincri.

León dijo que hasta el momento no se ha podido advertir las circunstancias para considerar el delito como feminicidio. Como homicidio calificado en la necropsia se advirtió lesiones múltiples, fueron 18 lesiones compatibles a un arma blanca (cuchillo de cocina). También se encontró evidencias de golpes en la víctima, en el rostro, pecho.

Quiso desaparecer evidencias

“Lo que causó mayor indignación es que (Espezúa) con el ánimo de desaparecer las evidencias que pudieran vincularlo no solo se lleva algunas pertenencias, sino que regresa con combustible para prender fuego...”, indicó.

La fiscal Iris León sigue con las diligencias sobre el caso. Ya se tomó la declaración del investigado, recibió imágenes de cámaras de seguridad de la zona, se hizo la reconstrucción e inspección del lugar de los hechos, se tomó declaraciones a testigos y se espera el resultado de pericias.

Policías del Depincri indicaron que Espezúa lloró el martes 19 al verse acorralado por las pruebas y el miércoles confesó el crimen de la joven.