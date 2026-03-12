A pesar de haberse ordenado el cierre de puertos en la costa sur del Perú, embarcaciones denominadas “Vikingas” se encuentran laborando con normalidad e incluso llevando sobrecarga de productos hidrobiológicos; denunció el presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Embarcados y No Embarcados de la región de Tacna, Juan Moina Lerma.

“Esas embarcaciones ‘Vikingas’ utilizan cercos anchoveteros, arte que se encuentra prohibido ya que se lleva gran cantidad de productos y produce el colapso del desembarcadero pesquero artesanal de Morro Sama”, afirmó el dirigente.

Afectan sus ingresos

Moina Lerma hizo énfasis en que los pescadores artesanales se encuentran acatando el cierre de las caletas debido al oleaje anómalo viendo afectados sus ingresos económicos, sin embargo las autoridades no estarían obligando a las embarcaciones foráneas a respetar la norma.

El pasado domingo la Capitanía de Puerto de Ilo (con jurisdicción en la costa de Moquegua y Tacna) ordenó el cierre de puertos, caletas y muelles debido a oleajes anómalos y vientos fuertes, para actividades extractivas, recreativas, comerciales y otras.