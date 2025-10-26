En la plaza Francisco Antonio de Zela del distrito de Pocollay se desarrolla el Festival Gastronómico “Fiesta de Sabores 2025”, en su séptima edición, desde el pasado 24 de octubre, organizado por la comuna de la jurisdicción.

Este importante evento busca promover la gastronomía local, el turismo y la identidad cultural del distrito, posicionando a Pocollay como uno de los principales destinos gastronómicos del sur del Perú.

Actividades artísticas y culturales

Durante los tres días de celebración, los visitantes disfrutan de la participación de los mejores restaurantes locales y productores vitivinícolas, quienes ofrecen una variada carta de platos típicos, vinos y piscos artesanales, resaltando los sabores que caracterizan a esta tierra.

Asimismo el festival cuenta con una programación artística y cultural que incluye música en vivo, danzas, grandes concursos, sorteos, espectáculos familiares, show infantil y juegos recreativos para niñas y niños, convirtiéndose en un espacio de integración y sano entretenimiento para la población.

Impulso económico y turístico

El alcalde de Pocollay Hugo García Mamani destacó el trabajo conjunto con los aliados estratégicos que apoyan esta actividad. “Nuestra gestión impulsa el desarrollo económico y turístico del distrito, promoviendo espacios que fortalezcan la unión familiar y resalten el talento de los emprendedores. Pocollay siempre recibe con los brazos abiertos a todos sus visitantes”, señaló.

Para esta edición 2025 se proyecta la asistencia de más de 15,000 visitantes.