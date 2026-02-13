Pobladores de la asociación de vivienda Túpac Amaru del distrito Alto de la Alianza llegaron en marcha de protesta a la sede de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Tacna para reclamar por el incremento en sus recibos de consumo de agua potable.

El poblador Arturo Flores Tiznado consideró que existe un incremento excesivo y abusivo porque anteriormente llegaban recibos por entre 20 a 25 soles y actualmente oscilan en 200 soles por consumo mensual, lo que representa un incremento de hasta 200 por ciento.

Afectación a vecinos

Acerca de la explicación que les dieron en la EPS, respondió que les dijeron que iba a haber mejoras, pero no hay nada se quejó. Flores aseguró que la asociación Túpac Amaru no es la única afectada, sino también otras del sector 5 de Alto de la Alianza que alberga a 3,000 personas.

Los pobladores recorrieron varias cuadras hasta la sede de la EPS, ubicada en la avenida 2 de Mayo de la ciudad de Tacna, llevando pancartas, un letrero y sus recibos de consumo mensual.