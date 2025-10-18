El abogado, catedrático e investigador Alfredo Gildemeister Ruiz Huidobro presentó en Tacna su novela de 400 páginas “Amanece en Arica”. El libro trata lo sobre lo sucedido días antes de la batalla en el morro hasta el mismo 7 de junio y los actos posteriores.

Es un relato desde la perspectiva de un joven abogado y periodista limeño, envuelto en la tragedia al lado del coronel Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, Justo Arias y Araguez, Roque Sáenz Peña y el puñado de valientes hombres que defendieron el honor nacional a costa de su vida.

Narra el día a día de los héroes

Está narrada “por un personaje de ficción pero todos lo demás personajes son históricos, son datos históricos, yo no he inventado nada”, aclara el autor. En el libro al joven abogado le toca vivir y experimentar la espantosa angustia de Bolognesi que poco a poco va siendo consciente que lo han dejado solo en aquel lejano y solitario morro con la única misión de salvar la dignidad del país.

Anunció que esta va a ser una trilogía, el primer libro trata de Arica, ya está trabajando en el primer tomo que es la del Combate de Angamos y el último va a ser la Batalla de Miraflores, siempre todo sobre la Guerra del Pacífico. “Me motivó mucho saber cómo era la vida en el día a día de Bolognesi, de Justo Arias y Araguez, me he tomado la molestia de averiguar qué comían, que tomaban, hasta que llega la batalla”, apuntó.

Legado de patriotismo

El autor destacó la valentía, el coraje y su amor al Perú cosa que hoy en día se ve reemplazada por muchas frivolidad, mucho consumismo, mucho pasarla bien y olvidarse de la patria. Recordó que el Perú saldrá adelante con sacrificio y trabajo, no hay otra opción.