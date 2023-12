Se cumple hoy un año y ocho meses de la desaparición de la joven madre Priscila Briggeth Bravo Álvarez. Familiares y colectivos que rechazan la violencia contra la mujer consideran que es una víctima más de feminicidio y sindican al conviviente y padre de sus dos hijos Benjamín Batallanos Álvarez como presunto autor, pese a que la PNP y Fiscalía en la etapa de investigación no han confirmado esa supuesta responsabilidad ni hallaron un cadáver.

Priscila un día siendo adolescente salió de su natal Iquitos (Loreto) y llegó a Tacna en busca de un futuro mejor, sin imaginar que iba a conocer un hombre mucho mayor que se convertiría en padre de sus dos hijos menores y a quien denunciaría por actos de violencia a causa de celos antes de desaparecer.

Está inubicable

Priscila tenía 26 años cuando desapareció y Benjamín 54 años. Éste dijo a la PNP que el 29 de abril del 2022 por la noche acudieron a un inmueble tipo galpón en la avenida Los Ángeles del distrito de Calana y ella se habría retirado sola para buscar un lugar donde podría hacer una recarga a su celular.

Después se hizo allanamientos por orden judicial en predios de Batallanos, incluso usaron canes amaestrados y maquinarias para buscar en el galpón de Calana y sin resultados; también colectivos y grupos feministas se movilizaron y protestaron, pero nada hasta el momento.

Vienen desde Iquitos

Tras desaparecer Priscila, la hermana Sarife primero y la madre después llegaron a Tacna desde su tierra natal para indagar. Recorrieron por alrededores del galpón de Batallanos en Calana, por si veían indicios de un entierro clandestino y consultando entre los hombres del campo sobre la mujer desaparecida, pero la madre tuvo que regresar primero a Iquitos al enfermarse y después Sarife por motivos personales y educativos.

La segunda nombrada sigue en contacto con representantes del Centro de Emergencia Mujer (Cem) y otras instituciones pidiendo información sobre el avance de las investigaciones.

Ausencia esta Navidad

Sarife Bravo Álvarez envió un mensaje a Priscila usando las redes sociales, indicando que en Navidad dolió mucho su ausencia. “Te extraño hermana de mi ser, aún me duele como si fuera ayer, cuando supe de tu desaparición, quisiera tener poderes para hacer aparecer a todas nuestras víctimas, me haces mucha falta. Ni siquiera puedo abrazarte en estas fechas familiares, como también al cumplirse 1 año y 8 meses que nuestros corazones están en pedacitos por tu ausencia repentina...”, indica.

Indica no es fácil conseguir justicia y muchas veces subestiman el esfuerzo que hace su familia para seguir de cerca la investigación o proceso. “Créanme que no quisiera que estén en mis zapatos y en zapatos de todas las mamás de estás mujeres desaparecidas, a nadie le deseo este dolor espantoso que vivimos a cada segundo de nuestra vida, ya que tú vida cambia en general, ya no eres la misma, nunca más vuelves a ser como eras antes…”, escribió en sus redes sociales.