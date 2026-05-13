Cuatro menores de edad fueron sorprendidos por miembros de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Tacna cuando se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en un local abandonado en la intersección de la avenida Cusco y la calle Bolivia.

La intervención se produjo la tarde del lunes cuando llegaron a la zona agentes del Grupo de Intervención Rápida (GIRAC) para efectuar un patrullaje preventivo.

Consumían ron y gaseosa en medio de la basura. (Foto: Difusión)

Menores vinieron desde La Natividad

Los cuatro adolescentes se hallaban en el antiguo local de la institución educativa particular Alexander Fleming. Vestían el buzo del colegio el Jorge Basadre (ex Perú BIRF), ubicado en el centro poblado La Natividad.

Los muchachos consumían una botella de ron mezclada con gaseosa en medio de restos de basura.

En la comisaría fueron entregados a sus padres. (Foto: Difusión)

Involucran a sus hermanos

En el lugar también se halló a dos niños, de 9 y 12 años, que serían hermanos de los involucrados.

Todos los menores fueron trasladados hasta la Comisaría Central lugar hasta el cual fueron convocados sus padres para su entrega.

Los efectivos dieron algunas recomendaciones a los progenitores a fin de que se mantengan vigilantes de las actividades de sus hijos y conozcan si asisten a sus clases.