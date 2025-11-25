Una tragedia se suscitó en el distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre, Tacna, cuando un poblador identificado como José Eusebio Gómez Carrión perdió la vida al sufrir un accidente en su motocicleta junto a su familia.

El morador se desplazaba en el vehículo menor de placa 6470GG, con su esposa e hija, cuando en el sector Oconchay, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control de la unidad sufriendo un violento impacto contra las laderas de la carretera que une Oconchay e Ilabaya.

Esposa e hija sobreviven

Producto del fuerte impacto José Gómez Carrión sufrió severos golpes. Fue auxiliado por serenos de la Municipalidad Distrital de Ilabaya y trasladado al Centro de Salud de Mirave, pero perdió la vida. Su esposa Virginia Gutiérrez Sosa (38)y su hija de 5 años fueron evacuados al mismo centro de salud y luego referidos al hospital Hipólito Unanue de Tacna para ser atendidas de sus heridas.

A la zona se trasladó el fiscal de turno de la provincia Jorge Basadre para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las diligencias de investigación con la recuperación de la motocicleta.