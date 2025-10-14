Una grave denuncia dio a conocer un padre de familia de la institución educativa Coronel Gregorio Albarracín al señalar que su hijo fue asaltado el último viernes por la tarde noche por tres compañeros con el uso de un arma de fuego.

El progenitor relató que su hijo quien cursa el cuarto año de educación secundaria se dirigía a su domicilio luego de salir de la institución educativa cuando fue abordado por tres compañeros de quinto quienes le pidieron que le acompañara a otro sitio.

Pasaje solitario

Ante la insistencia y los engaños de los otros estudiantes el menor aceptó trasladarse con ellos hacia un callejón cerca de la mezquita de los musulmanes, en el óvalo Callao, lugar en donde luego al notar que estaban solos lo arrojaron al suelo y le ordenaron que entregara su equipo iPhone. El escolar había ganado dicho dispositivo en un concurso de una empresa distribuidora de gas.

El menor al resistirse fue encañonado con un arma de fuego a la altura de la sien, según su propio relato plasmado en una denuncia policial. Al resistirse y proteger a toda costa su equipo, entones los agresores utilizaronotra táctica, lo levantaron, le dijeron que se incorpore, le ayudaron a sacudirse el polvo y tierra, lo llevan a otro sitio, le piden que les enseñe el equipo y se lo arrancharon.

Poco apoyo del director

Según contó el padre, la denuncia ya ha sido formulada ante la Policía Nacional y por el uso del arma de fuego ha sido derivada al Departamento de Investigación Criminal y la Fiscalía de Familia.

Los efectivos trataron de contactarse con el director del colegio, sin embargo no obtuvieron una respuesta. Gracias a sindicaciones y otros registros se pudo obtener la identidad de los tres menores agresores y se acudió a susdomicilios pero no se les halló. La investigación está en marcha.

Amenazas y reincidencia

“Mi hijo se encuentra traumado, esos mismos estudiantes le habían agredido antes, le han dicho ahora que no diga nada, que ni presente denuncia, algo le va a pasar a tu papá y a tu mamá”, manifestó el progenitor.

Enterado del hecho el director de la Ugel Tacna, Julio Tapia, informó que las áreas de gestión pedagógica y asesoría legal ya están tomando acciones al respecto analizando la situación psicológica del menor para que regrese a clases el 20 de octubre y la denuncia policial.