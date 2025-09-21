La carretera Panamericana Sur fue nuevamente escenario de un accidente de tránsito con consecuencia fatal cuando un vehículo que realizaba el servicio de transporte de pasajeros cubriendo la ruta Moquegua a Tacna se estrelló contra un tráiler con patente boliviana, dejando un muerto y seis heridos de gravedad.

El hecho se produjo a las 20:30 h en el kilómetro 1,183 de esa vía, en la jurisdicción de Moquegua, a unos 500 metros de llegar a la carretera de desvío a la provincia de Ilo, lugar hasta donde acudieron agentes de la Policía de Carreteras (Polcar) base Montalvo, también rescatistas y paramédicos de compañías de bomberos y Samu para socorrer a los accidentados, constatándose el deceso del conductor del colectivo perteneciente a la empresa de transportes Mar & Sol SCRL.

Tragedia en la vía

Según la PNP, se trató de un accidente de tránsito, en la modalidad de choque por alcance con subsecuente muerte, lesiones personales y daños materiales en la vía Panamericana Sur, protagonizado por el vehículo tipo station wagon marca Kía modelo Carens color plata de matrícula AAY-525 conducido por Alan Alberto Pacco Quille (33) y el camión tracto de placa boliviana 2573TBF con semi remolque BJ02671 que era transportado por el boliviano Fabio Martín Alejo Poca (49).

De acuerdo a la información preliminar brindada por los agentes de Polcar Montalvo, ambos vehículos estuvieron circulando de noche por la carretera Panamericana Sur en sentido de norte a sur (Moquegua a Tacna), el tráiler boliviano estaba adelante y el colectivo atrás, pero después el segundo vehículo chocó aparatosamente en la parte posterior del primero, en un sector donde la vía esrecta y en terreno llano.

El conductor del colectivo AAY-527 quedó atrapado entre los fierros retorcidos. (Foto: Difusión)

Heridos evacuados a hospital

A consecuencia del fuerte impacto llevaron la peor parte los ocupantes del station wagon de servicio colectivo; los accidentados sobrevivientes fueron retirados del vehículo siniestrado por otros usuarios de la carretera y luego se alertó a la PNP, no pudiéndose hacer nada por el conductor del colectivo AAY-527 que había quedado atrapado entre los fierros retorcidos y sin ser identificado inicialmente.

Según policías, seis personas resultaron heridas por la colisión vehicular, siendo éstas identificadas como Estefany Sandoval Luyo (25), Rubén Zapata Rojas (36), Ángel Díaz Mamani (38), Valeri Mamani Zela (18), Milton Ccallata Carbajal (24) y Erick Martínez Melchor (44). Los pasajeros del vehículo AAY-527 fueron evacuados al servicio de emergencia del hospital regional de Ilo en ambulancias del Samu y de la Compañía de Bomberos de Moquegua.

Víctima era de Puno

Los dos vehículos chocados quedaron sobre sus llantas y fueron colocados fuera de la pista, para evitar nuevos accidentes de tránsito por choques en la carretera de alto tránsito. Para rescatar e identificar al conductor del colectivo se tuvo que contar con la presencia de un representante del Ministerio Público, haciéndose presente a las 23:45 h la fiscal Patricia Calisaya Inchuña y la médico legista Shirley Pérez Vásquez para el levantamiento de cadáver. La víctima del choque fue identificada como Alan Alberto Pacco Quille, oriundo de Puno, pero que tenía como lugar de residencia el asentamiento humano Villa la Paz en el distrito El Algarrobal, provincia de Ilo.

Transportista fue detenido

El transportista boliviano fue detenido y trasladado a la Unidad de Protección e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) de la Región Policial Moquegua.

En el km 1,259 de la Panamericana Sur, jurisdicción del distrito Las Yaras, se accidentó el camión marca Howo de placa VDP-790 de propiedad de Agua de Mesa C&F SAC que circulaba de norte a sur. El vehículo despistó, salió de la vía y quedó sobre un montículo de arena; el conductor Yuri Gamero Alva (34) fue atendido por el personal médico de la empresa Covinca.