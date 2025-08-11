Con la participación de más de 120 vehículos y gran entusiasmo se desarrolló ayer el Rally de Regularidad y la Caravana Motera Tarata Centenario 2025.

En la actividad participó una veintena de autos y más de 120 motos lineales recorriendo la distancia desde la ciudad de Tacna hasta la provincia andina, con motivo de recordarse el próximo 1 de setiembre el centenario de la reincorporación de Tarata al Perú.

Velocidad determinada

La partida se dio en la calle Prolongación Arias y Aragüez, en el frontis del estadio Jorge Basadre. Los organizadores recordaron que se trataba de un rally de regularidad lo que significa que debe mantener una velocidad constante, en este caso fijada en 86 Km por hora para las rectas y 35 Km por hora en el sector de curvas. La llegada estaba fijada en el plaza principal del poblado de Tarata.

En la actividad participaron diversos vehículos camionetas, autos familiares y deportivos.

En la actividad participó una veintena de autos y más de 120 motos lineales. (Foto: Difusión)

Algunos acudieron acompañados de sus familias en los asientos traseros, otros solo con copilotos que les iban indicando la ruta y la velocidad.

También asistió el exalcalde de Tarata y exconsejero regional Víctor Martínez Villalobos quién destacó que la actividad enaltece el aniversario de la reincorporación de Tarata.

En Tarata fueron recibidos por el alcalde Kenny Menéndez y luego participaron todos en un festival gastronómico en el campo ferial.