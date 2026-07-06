Vecinos de la calle Luther King y México en el pueblo joven La Esperanza en Tacna protestaron por la colocación de rejas y desmontes en los ingresos a dichas vías, por parte de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza que busca evitar que se instale la feria del altiplano.

Personal edil, junto a serenos y policías, llegó a las vías a descargar los desmontes en la intersección con la avenida Industrial y la calle José Carlos Mariátegui, lo que llevó a vecinos salir de sus casas para evitar que terminen obstruidas como las calles Jirón de la Unión o Robert Kennedy.

Pobladores de calles Luther King y México rechazan medida del municipio. (Foto: Correo)

Temen accidentes

El representante de los vecinos de la calle Luther King, Percy Marca, sostuvo que no fueron consultados sobre la medida adoptada por la comuna y que puede causar accidentes. “Nos genera incomodidad lo que realiza el alcalde (Demetrio Cutipa Vilca) y vamos a ir a protestar a la municipalidad por ser un abuso y retirar la arena”, comentó.

Los vecinos también se quejaron por el polvo que se genera con el tránsito de los vehículos que puede afectar sus viviendas y causar problemas de salud. La comerciante Dora Cabrera sostuvo que la comuna busca desaparecer la Feria del Altiplano en dichas calles y que ocupen el terreno de “La Zanahoria”.

Feriantes y vecinos protestan por disposición de Municipio de Alto de la Alianza. (Foto: Correo)

Piden despejar las calles

El secretario general del P.J. La Esperanza, Luis Zegarra, denunció que las dos calles bloqueadas no están restringidas para el comercio ambulatorio y solo está para la circulación de camiones pesados. Acotó que acudió a la Fiscalía Ambiental que exhortó a la comuna a mantener limpias las vías, pero no hacen caso.

Lamentó que el problema ambulatorio sea solucionado con colocar desmontes en las calles afectando a los pobladores, en vez de dialogar. “No tiene muñeca política para solucionar problemas, los comerciantes querían irse a Canadá y no quiso el alcalde”, anotó.