Vecinos de la calle Luther King y México en el pueblo joven La Esperanza en Tacna protestaron por la colocación de rejas y desmontes en los ingresos a dichas vías, por parte de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza que busca evitar que se instale la feria del altiplano.
Personal edil, junto a serenos y policías, llegó a las vías a descargar los desmontes en la intersección con la avenida Industrial y la calle José Carlos Mariátegui, lo que llevó a vecinos salir de sus casas para evitar que terminen obstruidas como las calles Jirón de la Unión o Robert Kennedy.
Temen accidentes
El representante de los vecinos de la calle Luther King, Percy Marca, sostuvo que no fueron consultados sobre la medida adoptada por la comuna y que puede causar accidentes. “Nos genera incomodidad lo que realiza el alcalde (Demetrio Cutipa Vilca) y vamos a ir a protestar a la municipalidad por ser un abuso y retirar la arena”, comentó.
Los vecinos también se quejaron por el polvo que se genera con el tránsito de los vehículos que puede afectar sus viviendas y causar problemas de salud. La comerciante Dora Cabrera sostuvo que la comuna busca desaparecer la Feria del Altiplano en dichas calles y que ocupen el terreno de “La Zanahoria”.
Piden despejar las calles
El secretario general del P.J. La Esperanza, Luis Zegarra, denunció que las dos calles bloqueadas no están restringidas para el comercio ambulatorio y solo está para la circulación de camiones pesados. Acotó que acudió a la Fiscalía Ambiental que exhortó a la comuna a mantener limpias las vías, pero no hacen caso.
Lamentó que el problema ambulatorio sea solucionado con colocar desmontes en las calles afectando a los pobladores, en vez de dialogar. “No tiene muñeca política para solucionar problemas, los comerciantes querían irse a Canadá y no quiso el alcalde”, anotó.