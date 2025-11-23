Con el entusiasmo de los jóvenes y las ganas de dejar en alto el nombre de Perú, un grupo de deportistas mayores de 55 años viajaron hoy de Tacna a La Serena (Chile) por vía terrestre para participar en la Copa América de fútbol máster a realizarse del 23 al 28 de noviembre. Se trata del club Internacional Ayacucho FC que tiene en sus filas a residentes ayacuchanos y tacneños que en su juventud militaron en reconocidos equipos de Copa Perú.

Deporte es salud

El presidente del club Viviano Ruiz Vargas antes de partir al país del sur indicó que el deporte es el bálsamo para mantenerse con buena salud, por ello no dejaron la oportunidad de la invitación para estar presente en el campeonato de fútbol máster donde se medirán con equipos representativos de Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile.

Reciben apoyo

Para ello, hicieron actividades para recaudar fondos económicos y tocaron las puertas de instituciones públicas y privadas para el apoyo, logrando así conseguir indumentaria deportiva como buzos, gorros, camisetas y otros. Mostró su agradecimiento al alcalde del distrito Gregorio Albarracín, Niel Zavala Meza.

Alegría y entusiasmo por participar en evento deportivo

Reciben prendas

El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) en Tacna, Juan Quispe Cáceres, indicó que el jueves 20 acompañó a los deportistas del equipo máster de la liga de Tacna en la entrega y recibimiento de las prendas deportivas que serán estrenadas en el evento internacional.

“Me llena de orgullo ver a jugadores de Tacna salir a defender el nombre de nuestra tierra y del Perú. Reafirmo mi compromiso de seguir apoyando el deporte y en todas las generaciones”, indicó.

El directivo del club Ayacucho FC, Viviano Ruiz, indicó que tendrán como sponsor y promocionarán en el exterior a empresas tacneñas como ferretería Heleo Constructor, agua de mesa Bonafé, Gordo’s Club, restaurante El Patroncito, clínica Tacna CERTA y otros.