Envuelto en llamas terminó un automóvil que se encontraba estacionado en los exteriores de una pollería que se sitúa en la intersección de las calles Helechos y Los Robles, en el distrito de Huanchaco, en Trujillo.
El siniestro ocurrió a las 9 de la noche del jueves generando zozobra entre los vecinos de la zona. Según las primeras informaciones, el incendio se habría originado producto de un cortocircuito eléctrico. La rápida intervención del personal de Seguridad Ciudadana y de los bomberos voluntarios de Huanchaco y Trujillo permitió controlar el fuego.
El vehículo terminó con la parte frontal destruida. “Destacamos la rápida reacción y el trabajo coordinado entre Serenazgo, vecinos y el Cuerpo General de Bomberos, evitando consecuencias mayores”, informó la Central de Monitoreo y Videovigilancia Huanchaco.
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